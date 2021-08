Dupla é presa por envolvimento em ataque a militares do exército no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Jedson Pereira Coelho, 19, e Rodrigo Pereira Brandão, 18, conhecido como “Chuchu”, foram presos em flagrante, nesta terça-feira (17/08), pelo crime de roubo majorado praticado contra três militares do 8° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). O crime ocorreu no início da madrugada, por volta da meia-noite, no município de Tefé (município distante 523 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Caio Sabino, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Jedson foi preso na rua 15 de Junho, bairro Juruá. Rodrigo foi localizado no beco da Boneca, naquele mesmo bairro.

Segundo a autoridade policial, na ocasião do crime, os três militares do exército caminhavam pela rua Juruá, quando foram abordados por aproximadamente quatro homens armados com facas, barras de ferro e pedaços de madeira.

“Nesse momento, uma das vítimas sacou um revólver e, em legítima defesa, efetuou um disparo que atingiu um dos infratores, identificado como Romildo Rodrigues da Silva, que tinha 27 anos e foi a óbito. Um dos militares foi agredido com uma barra de ferro e teve um afundamento craniano. Os outros dois tiveram apenas escoriações leves”, detalhou a autoridade policial.

O titular da DIP de Tefé informa, ainda, que os infratores fugiram levando a arma de fogo do militar. “Durante as diligências, conseguimos efetuar a prisão desses dois indivíduos, e uma arma foi apreendida com eles. Agora as buscas seguem para recuperar o revólver subtraído e para capturar o quarto envolvido no ato criminoso”, destacou o delegado.

Jedson e Rodrigo foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante por roubo. Após o término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados para audiência de custódia, e ficarão aguardando decisão judicial.