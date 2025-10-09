Dupla é presa por envolvimento no assalto a relojoaria no Centro de Manaus

Notícias policiais – Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (8) por envolvimento em um assalto a uma relojoaria no bairro Centro, zona sul de Manaus. O crime, que ocorreu em 28 de agosto deste ano, contou com a participação de quatro suspeitos, sendo que outros dois já haviam sido capturados no dia 2 de outubro.

PUBLICIDADE

As prisões fazem parte de uma ação coordenada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM). Segundo a investigação, o grupo chegou ao estabelecimento armado e, sob grave ameaça, roubou diversos relógios e objetos de valor. Durante a fuga, os criminosos chegaram a efetuar disparos contra policiais, o que elevou o grau de periculosidade da ação.

Durante a operação desta quarta, os agentes apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm e várias munições, indicando que o grupo possuía acesso a armamento pesado. As autoridades informaram que o armamento será submetido a perícia para verificar se foi utilizado em outros crimes na capital.

PUBLICIDADE

Leia mais: Criminosos fortemente armados aterrorizam funcionários durante assalto a loja no Centro de Manaus; assista

A Polícia Civil informou ainda que os quatro envolvidos fazem parte de um grupo criminoso especializado em roubos a estabelecimentos comerciais, com atuação concentrada em áreas de grande circulação no Centro de Manaus. O delegado responsável pelo caso destacou que as investigações continuam para identificar possíveis cúmplices e receptadores dos produtos roubados.

Mais detalhes sobre a operação e o andamento do inquérito serão divulgados durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).