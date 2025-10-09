A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Dupla é presa por envolvimento no assalto a relojoaria no Centro de Manaus

Uma submetralhadora foi apreendida.

Por Natan AMPOST

09/10/2025 às 13:06

Ver resumo

Notícias policiais – Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (8) por envolvimento em um assalto a uma relojoaria no bairro Centro, zona sul de Manaus. O crime, que ocorreu em 28 de agosto deste ano, contou com a participação de quatro suspeitos, sendo que outros dois já haviam sido capturados no dia 2 de outubro.

PUBLICIDADE

As prisões fazem parte de uma ação coordenada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM). Segundo a investigação, o grupo chegou ao estabelecimento armado e, sob grave ameaça, roubou diversos relógios e objetos de valor. Durante a fuga, os criminosos chegaram a efetuar disparos contra policiais, o que elevou o grau de periculosidade da ação.

Durante a operação desta quarta, os agentes apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm e várias munições, indicando que o grupo possuía acesso a armamento pesado. As autoridades informaram que o armamento será submetido a perícia para verificar se foi utilizado em outros crimes na capital.

PUBLICIDADE

Leia mais: Criminosos fortemente armados aterrorizam funcionários durante assalto a loja no Centro de Manaus; assista

A Polícia Civil informou ainda que os quatro envolvidos fazem parte de um grupo criminoso especializado em roubos a estabelecimentos comerciais, com atuação concentrada em áreas de grande circulação no Centro de Manaus. O delegado responsável pelo caso destacou que as investigações continuam para identificar possíveis cúmplices e receptadores dos produtos roubados.

Mais detalhes sobre a operação e o andamento do inquérito serão divulgados durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

UEA promove Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação com foco em integração e planejamento

Evento reúne representantes da capital e do interior para fortalecer a gestão e o ensino na universidade.

há 46 minutos

Manaus

Câmara Municipal de Manaus lamenta falecimento de Maria Diamantina, tia do vereador Marcelo Serafim

Maria Diamantina era tia do vereador Marcelo Serafim (PSB) e irmã do ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa.

há 49 minutos

Manaus

Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

A decisão é do juiz Fábio César Olintho de Souza, que considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

há 49 minutos

Amazonas

Auxílio Estadual amplia canais de atendimento e oferece novo número de telefone aos beneficiários

Medida busca melhorar o suporte e garantir acesso rápido a informações sobre o programa de transferência de renda.

há 57 minutos

Amazonas

Homem é baleado por pistoleiros em posto de combustíveis no interior do Amazonas

Vítima foi atingida no braço e tórax; atiradores fugiram em motocicleta e ainda são procurados pela polícia.

há 59 minutos