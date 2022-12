Dupla é presa por furtar objetos dentro residências em condomínio de Manaus

Redação AM POST

Dois homens, não identificados, foram presos nesta terça-feira (6°), suspeitos de furtar dentro de residências no condomínio Portinalle, no Parque Riachuello 1, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, a dupla foi detida ao ser flagrada por moradores. Eles estavam saindo do condomínio com malas e atravessando uma área de mata.

Entre os itens roubados, estão televisão, liquidificador, whisky e entre outros.

A dupla foi capturada e levada para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.