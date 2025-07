Dupla é presa por furto a mercadinho no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Dois homens foram presos na manhã de quinta-feira (24) suspeitos de envolvimento em um furto qualificado a um mercadinho no bairro Nova Esperança, no município de Juruá, distante 674 quilômetros de Manaus. Elinaldo Mendonça, de 26 anos, e José Francisco Medeiros de Oliveira, de 30, conhecido como “Bambu”, foram capturados horas após o crime, e os produtos alimentícios subtraídos foram recuperados pela polícia.

Segundo o delegado Bruno Rafael, da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações começaram ainda durante a madrugada, quando os proprietários do estabelecimento acionaram a equipe após constatarem a invasão. Os criminosos arrombaram o local quebrando tábuas e retirando folhas de alumínio para ter acesso ao interior do comércio.

“Nos deslocamos imediatamente até o ponto comercial, mas os suspeitos já haviam fugido. Demos continuidade às buscas e, no início da manhã, conseguimos localizá-los em suas residências, onde ainda estavam com toda a mercadoria furtada”, explicou o delegado.

Durante os depoimentos, os suspeitos confessaram o crime. De acordo com o relato, “Bambu” foi o responsável por invadir o local, enquanto Elinaldo vigiava do lado de fora. A dupla ainda revelou que os produtos seriam vendidos a um terceiro homem, que não foi encontrado. A polícia chegou a se deslocar até a casa do suspeito, mas ele conseguiu fugir antes da chegada da equipe.

Elinaldo e José Francisco foram autuados em flagrante por furto qualificado. Ambos aguardam audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.