Dupla é presa por homicídio e tentativa de homicídio em Benjamin Constant

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram, por volta das 19h30 desta quinta-feira (17/12), dois homens de 24 e 38 anos, envolvidos em uma ocorrência de homicídio e tentativa de homicídio, fato que se deu no início da noite no beco Portugal, bairro Colônia 1, no município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus).

Segundo os policiais, a equipe recebeu denúncia de populares, informando haver duas pessoas atingidas com arma de fogo em rua do bairro mencionado. Ao chegar ao local, os policiais constataram o fato, sendo que duas vítimas, de 27 e 30 anos de idade, já haviam sido removidas para o hospital do município, onde a vítima de 30 anos, atingida com três disparos, veio a óbito.

O sobrevivente, gravemente ferido, foi transferido com escolta policial para atendimento médico em Tabatinga.

A guarnição iniciou buscas pelos autores do delito e, por meio de informações, dirigiu-se ao beco Santa Luzia, bairro Colônia 2. A equipe foi recebida com disparos de arma de fogo e, reagindo, atingiu o agressor na perna direita e o deteve, enquanto outros que estavam presentes fugiram. Os policiais entraram na casa e encontraram um dos supostos autores do delito no beco Portugal e, após os procedimentos policiais, deram a ele voz de prisão.

Durante buscas pela casa, a equipe encontrou duas mochilas com moletons e chapéus masculinos. O material, juntamente com a arma com a qual um dos envolvidos atingiu a equipe, foi encaminhado ao 51º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e providências, enquanto o suspeito ferido foi levado para atendimento médico no hospital da cidade.

