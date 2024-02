Dupla é presa por integrar grupo criminoso que atua no tráfico de drogas no AM

Notícias do Amazonas – Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do Amazonas, e a Polícia Militar do Acre, no município de Guajará (a 1.476 quilômetros de Manaus), resultou nas prisões de Alexandre Nascimento Bezerra, 20 e Vilson Sena Bezerra, 30, por integrar um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas naquela região.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), durante a operação foram cumpridos mandados de prisão em nome dos investigados, além de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens.

“Essas prisões são frutos de trabalhos investigativos iniciados em janeiro deste ano, que resultaram na apreensão de crack, dinheiro em espécie, uma motocicleta, uma embarcação, entre outros objetos oriundos do tráfico”, disse o delegado.

A autoridade policial relatou que as prisões aconteceram durante diligências realizadas na comunidade Gama, zona rural. As investigações apontaram que Vilson é líder do tráfico na região.

Alexandre e Vilson responderão por tráfico de drogas, e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

