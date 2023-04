Dupla é presa por matar homem em restaurante no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quarta-feira (05/04), por volta das 14h, dois mandados de prisão preventiva de Gessica Pinto Camurça, 36, e Marcos Nogueira dos Santos, 21, conhecido como “Gordinho”, por envolvimento no homicídio de Erick Adriano Freire Bezerra, que tinha 24 anos. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano, naquele município.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, dois indivíduos identificados como Alexander Macedo da Silva, 27, e Victor Emanuel da Costa Oliveira, 22, conhecido como “Cara de Mônica”, já haviam sido presos anteriormente por envolvimento no crime.

“Erick estava visitando o município e, na ocasião do crime, estava participando de uma festa em um restaurante, localizado na avenida Amazonas, bairro Centro, juntamente com um amigo e um primo, quando quatro membros de uma organização criminosa, composto por Alexander, Gessica, Marcos e Victor, adentraram no local e o executaram”, disse.

O delegado explicou que os indivíduos acharam que a vítima poderia pertencer a um grupo criminoso rival e, inesperadamente, “Cara de Mônica”, o comandante da organização criminosa, ordenou que Marcos executasse a vítima e que Gessica distraísse os acompanhantes. Após o delito, os quatro integrantes fugiram do local.

“Assim que tomamos conhecimento do crime, iniciamos as diligências e conseguimos identificar os autores. Primeiro, prendemos Alexander e Victor e, nesta quarta, conseguimos prender Gessica e Marcos, na rua Rio Negro, bairro Alto, em Iranduba”, relatou.

Procedimentos

Marcos e Gessica responderão por homicídio e ficarão à disposição da Justiça.