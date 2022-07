Dupla é presa por morte de jovem encomendada pelo tribunal do crime em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) cumpriram, na quinta-feira (14/07), mandados de prisão temporária em nome de Adriano de Moura Cruz, 28, conhecido como “Imperador”; e João Sérgio Reis de Souza, 46, apontados como executor e mandante, respectivamente, do homicídio de Fábio da Silva Junior Farias, que tinha 20 anos. O crime ocorreu no dia 6 de julho deste ano, no ‘escadão’ da rua Ipiranga, conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O delegado Daniel Antony, adjunto da DEHS, informou que na ocasião do crime, Adriano na companhia de outro indivíduo, estavam em uma motocicleta e abordaram Fábio. Nesse momento, “Imperador” efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi a óbito.

“No decorrer das investigações, apuramos que João Sérgio seria o mandante do crime, pelo fato da vítima estar realizando furtos naquela região, e também por invadir um terreno pertencente a ele. Há indícios de que o mandante estava no local no momento do crime”, disse o delegado.

Prisões

A DEHS representou na Justiça pela prisão temporária dos infratores, e as ordens judiciais foram expedidas pelo juiz James Oliveira dos Santos, do Plantão Criminal. Após isso, as equipes policiais seguiram em busca dos infratores e os localizaram em uma via pública do conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova.

“O apoio da população por meio do disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) foi muito importante neste caso”, relatou Daniel Antony.

Adriano e João Sérgio responderão por homicídio qualificado por motivo fútil e promessa de recompensa. Eles foram encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.