Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo no bairro Gustavo Nascimento

Redação AM POST

Policiais da Força Tática, na manhã deste domingo (18/10), detiveram dois homens, de 24 e 54 anos, com quatro armas de fogo. A ação ocorreu no bairro Gustavo Nascimento.

Segundo a Força Tática, os policiais estavam em patrulhamento pelo referido bairro quando receberam denúncia sobre um indivíduo que estaria armado e fazendo a segurança de uma casa na rua das Araras.

Com as informações e características repassadas, a guarnição deslocou-se até o local e ao chegar, visualizou o homem. A equipe, então, efetuou a abordagem e identificou, na cintura do rapaz, uma pistola Taurus calibre 9mm.

Ao ser indagado, ele informou que tinha outro indivíduo também armado e que estava dentro de um carro com o motor ligado. Em ato contínuo, foram feitos também os procedimentos de abordagem e revista no segundo homem. Com ele, os policiais encontraram uma submetralhadora tipo “UZI”.

Mediante a materialidade, ele foi questionado se havia mais algum material ilícito e o mesmo informou que, em sua residência, guardava mais duas armas: um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, os quais também foram apreendidos após buscas. A equipe também identificou a quantia de R$ 569 na residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens que já possuem passagem por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

* Com informações da Assessoria de Imprensa