Dupla é presa por porte ilegal de arma perto de suposta pista clandestina em Tefé

Notícias Policiais – Dois homens, de 31 e 38 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (8/10) por porte ilegal de arma de fogo no Ramal da Ponte de Ferro, zona rural de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. A abordagem ocorreu após denúncia que apontava a possível existência de uma pista clandestina usada para pouso de aeronaves ligadas ao tráfico internacional de drogas.

PUBLICIDADE

Acionada pela central de operações, a equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) seguiu até o endereço indicado e localizou os suspeitos nas proximidades do ponto onde supostamente funcionaria a pista de pouso. Durante a revista, os policiais encontraram duas espingardas, 15 munições intactas, um celular e R$ 91 em espécie. Nenhum dos abordados apresentou documentação que autorizasse o porte das armas.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

Diante do flagrante, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia de Tefé (5° DRPCT), onde o caso foi registrado e segue sob investigação. As informações iniciais tratam especificamente do crime de porte ilegal de arma; a apuração sobre a denúncia da pista clandestina permanece em andamento, segundo os registros.

A ação ocorreu em área rural e mobilizou efetivo após o alerta sobre movimentações suspeitas. Conforme a PMAM, a pronta resposta buscou coibir a circulação irregular de armamento na região e dar seguimento às verificações relacionadas à denúncia sobre o local apontado para pousos ilícitos.