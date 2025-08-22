A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Dupla é presa por roubo avaliado em R$ 50 mil a turistas paranaenses no Centro Histórico de Manaus

A dupla e os demais indivíduos abordaram os turistas na avenida Marechal Deodoro e roubaram diversos pertences deles.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 14:31

Ver resumo

Notícias policiais – Dois homens, de 18 e 24 anos, foram presos preventivamente nesta quinta-feira (21), acusados de participação no roubo a um grupo de 11 turistas paranaenses que visitava o Centro Histórico de Manaus. O crime, registrado em 23 de junho deste ano, resultou em um prejuízo estimado de R$ 50 mil às vítimas, que tiveram celulares, pulseiras e correntes de ouro levados durante a ação criminosa.

PUBLICIDADE

As prisões foram efetuadas em uma operação conjunta entre equipes do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) e da Polícia Civil do Pará (PCPA). Um dos suspeitos, de 18 anos, foi localizado em Santarém (PA), enquanto o outro, de 24 anos, foi capturado na avenida Marechal Deodoro, no Centro de Manaus, área onde o grupo criminoso costuma agir.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, a dupla já era investigada por outros assaltos na mesma região. “Essa operação faz parte de um conjunto de ações para desarticular quadrilhas que atuam na Marechal Deodoro e arredores. Já cumprimos cinco prisões relacionadas a esse caso, e ainda temos outros mandados em aberto”, explicou.

PUBLICIDADE

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

As investigações apontam que o bando especializado em assaltos a pedestres e turistas escolhe pontos estratégicos da capital, como ruas do Centro Histórico, onde há grande fluxo de visitantes nacionais e estrangeiros. O objetivo da Polícia Civil é dar continuidade às diligências para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

No início do mês, três suspeitos já haviam sido detidos, totalizando cinco prisões até o momento. Segundo o delegado, as ações policiais continuarão até que todos os alvos identificados sejam levados à Justiça. “Nosso compromisso é garantir segurança, especialmente em áreas turísticas de Manaus, que recebem visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo”, reforçou Martins.

Os dois homens presos responderão por roubo majorado, crime que prevê pena mais severa por ter sido cometido em grupo e com violência contra as vítimas. Ambos permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Prefeitura de Manaus e Aleam promovem aulas de natação para estudantes da rede municipal

Projeto “Natação para Todos” estimula inclusão e desenvolvimento infantil

há 10 minutos

Polícia

Casa de agricultora é alvejada após discussão por fumaça de churrasco em Manaus

Ataque ocorreu após desentendimento motivado pela fumaça de um churrasco.

há 14 minutos

Polícia

Assassinato de mulher PcD pode ter sido motivado por interesse em R$ 17 mil de benefícios, diz polícia

A filha da vítima, uma adolescente de 12 anos, foi apreendida suspeita de ser mandante do crime.

há 22 minutos

Amazonas

PF prende quadrilha especializada em grilagem de terras federais na Amazônia

Operação Smoke II apura desmatamento, queimadas ilegais e falsificação de documentos em Boca do Acre

há 23 minutos

Amazonas

Manaus registra 35°C e calor se aproxima de recordes históricos dos últimos anos

Cidade vive o dia mais quente de 2025; municípios do sul do Amazonas registram temperaturas ainda maiores

há 38 minutos