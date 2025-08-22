Dupla é presa por roubo avaliado em R$ 50 mil a turistas paranaenses no Centro Histórico de Manaus

Notícias policiais – Dois homens, de 18 e 24 anos, foram presos preventivamente nesta quinta-feira (21), acusados de participação no roubo a um grupo de 11 turistas paranaenses que visitava o Centro Histórico de Manaus. O crime, registrado em 23 de junho deste ano, resultou em um prejuízo estimado de R$ 50 mil às vítimas, que tiveram celulares, pulseiras e correntes de ouro levados durante a ação criminosa.

As prisões foram efetuadas em uma operação conjunta entre equipes do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) e da Polícia Civil do Pará (PCPA). Um dos suspeitos, de 18 anos, foi localizado em Santarém (PA), enquanto o outro, de 24 anos, foi capturado na avenida Marechal Deodoro, no Centro de Manaus, área onde o grupo criminoso costuma agir.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, a dupla já era investigada por outros assaltos na mesma região. “Essa operação faz parte de um conjunto de ações para desarticular quadrilhas que atuam na Marechal Deodoro e arredores. Já cumprimos cinco prisões relacionadas a esse caso, e ainda temos outros mandados em aberto”, explicou.

As investigações apontam que o bando especializado em assaltos a pedestres e turistas escolhe pontos estratégicos da capital, como ruas do Centro Histórico, onde há grande fluxo de visitantes nacionais e estrangeiros. O objetivo da Polícia Civil é dar continuidade às diligências para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

No início do mês, três suspeitos já haviam sido detidos, totalizando cinco prisões até o momento. Segundo o delegado, as ações policiais continuarão até que todos os alvos identificados sejam levados à Justiça. “Nosso compromisso é garantir segurança, especialmente em áreas turísticas de Manaus, que recebem visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo”, reforçou Martins.

Os dois homens presos responderão por roubo majorado, crime que prevê pena mais severa por ter sido cometido em grupo e com violência contra as vítimas. Ambos permanecerão à disposição do Poder Judiciário.