Dupla é presa por roubo no Centro

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite desta terça-feira (05/01), nas proximidades do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, dois homens, de idades não informadas, apontados como responsáveis por assalto contra um transeunte ocorrido na avenida Getúlio Vargas, Centro, por volta das 21h.

Segundo os policiais, a equipe se encontrava em patrulhamento de segurança no cruzamento das avenidas Sete de Setembro com Getúlio Vargas quando um cidadão procurou a guarnição e denunciou o assalto do qual fora vítima, ocorrido naquelas imediações.

A guarnição iniciou buscas e visualizou os suspeitos na área do Mercado Municipal, realizando abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados em posse deles um simulacro de arma de fogo e os pertences da vítima, que reconheceu os homens como autores do assalto e também seus objetos pessoais.

Os dois homens receberam voz de prisão e, juntamente com a vítima, os objetos roubados e o armamento, foram conduzidos para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

