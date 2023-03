Dupla é presa por tentativa de homicídio no interior do AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Sebastião de Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), prendeu, em flagrante, na manhã de terça-feira, 29, Anderson Oliveira Barbosa, 34, conhecido como “Marreca”, e apreendeu um adolescente de 17 anos, por tentativa de homicídio qualificado contra um homem de idade não identificada.

No dia da ocorrência, terça-feira, 28, a vítima estava na companhia de seu filho, menor de idade, quando foi surpreendido pelos autores invadindo sua residência, no bairro Centro, naquele município.

Segundo os policiais da 44ª DIP, as diligências iniciaram após receberem informações de que a vítima havia sido encaminhada ao hospital local, após ser vítima de tentativa de homicídio.

“O adolescente portava uma faca e desferiu vários golpes no corpo do homem, na companhia de Anderson. Um outro adolescente é testemunha do delito, e disse que quando chegou na casa pediu para que eles não matassem a vítima”, informaram os policiais.

Diligências

No decorrer das diligências, a equipe policial verificou que o crime teria sido motivado por vingança, após a vítima supostamente assediar a namorada do infrator. Com base nas informações coletadas, os policiais conseguiram prender Anderson e apreender o adolescente, bem como a outra testemunha também adolescente, que todos foram conduzidos à delegacia.

Procedimentos

Anderson responderá por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, já o adolescente responderá por ato infracional análogo a tentativa de homicídio qualificado. Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.