Dupla é presa por tentativa de homicídio no interior do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, interior do Amazonas, prendeu em flagrante, na terça-feira 03, às 17h, Lucas Silva do Nascimento, 28 anos, e Mauro do Nascimento, 25 anos, por tentativa de homicídio contra um homem de 32 anos. O fato aconteceu na manhã daquele mesmo dia, por volta das 14h, na rua Walter Smith Pereira, bairro Eduardo Braga, naquele município.

Continua depois da Publicidade

Segundo o escrivão de polícia Emerson Cardoso, gestor da 65ª DIP, as prisões contaram com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e ocorreram nas ruas São José e Antônio Camelo Dias, situadas nos bairros Eduardo Braga e Janjão.

“A motivação do crime seria vingança, pois segundo os autores, a vítima, há aproximadamente 13 anos, desferiu golpes de arma branca em Lucas, o acertando na região do abdômen. Após o crime, a dupla, que são irmãos, empreendeu fuga, em um flutuante nas proximidades do porto da cidade, mas foram localizados e presos na tarde daquele mesmo dia, a partir de denúncias realizadas por populares”, disse.

Lucas e Mauro responderão por tentativa de homicídio e ficarão à disposição da Justiça.