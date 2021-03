Dupla é presa por tráfico de drogas na Compensa em “Pronta Resposta” da SSP-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos, na noite desta segunda-feira (22/03), no bairro Compensa, na zona oeste, durante a “Pronta Resposta” da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) às denúncias da população contra a criminalidade. Somente hoje, foi a quinta prisão efetuada no bairro pelas equipes de policiais militares e civis, encarregadas de apurar as denúncias anônimas.

Os casos foram repassados por meio do site da SSP (www.ssp.am.gov.br) e pelo disque-denúncia 181. As equipes iniciaram as diligências dessa ocorrência, por volta das 19h, quando fizeram a abordagem a um homem, 27, apontado como traficante na Compensa.

O infrator levou os policiais a uma quitinete alugada por um comparsa, de 23 anos. No local, foram encontrados 3,6 quilos de maconha e duas balanças de precisão.

Os dois foram conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia Civil, no bairro Santo Agostinho, onde o flagrante pelo crime de tráfico de drogas foi lavrado.

Foi a quinta prisão efetuada pela ação “Pronta Resposta” no bairro da Compensa. Ao longo do dia, outros três traficantes foram presos.

O primeiro flagrante ocorreu por volta das 11h, na rua Joaquim Cardoso, com duas prisões. No local, uma mulher, 18, e um homem, 20, foram pegos portando 14 porções de maconha, uma porção de cocaína, três balanças de precisão e 20 munições calibre 38.

Em outra diligência, as equipes policiais adentraram no beco São José, por volta das 13h, onde o relato indicava comércio de entorpecentes por um infrator armado. Em pouco tempo no lugar, os policiais identificaram um homem, 27, vendendo drogas. Com ele, foram localizadas 41 porções de oxi, duas porções de maconha e duas porções de cocaína.

Com o suspeito, os policiais também apreenderam um revólver calibre 38 e quatro telefones celulares. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), consta um processo em nome do infrator pelo crime de tráfico de drogas.

Denúncias – Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população pelo telefone 181 ou no site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. O cidadão também pode adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o telefone 190.

*Com informação da Assessoria de Imprensa