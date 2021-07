Dupla é presa por tráfico de drogas no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Eliton Lima Pereira, 33, o ‘Libório’; e Matheus Silva do Nascimento, 25, conhecido como ‘Gaspar’ foram presos em Manaquiri (distante 60 quilômetros em linha reta de Manaus) por tráfico de drogas. As prisões ocorreram nos bairros Novo e Castanhal, naquele município.

De acordo com a delegada Reika Costa, titular da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes policiais verificarem a existência das ordens judiciais em nome da dupla.

“Durante buscas no sistema, constatamos que haviam dois mandados de prisão em nome deles. Sendo assim, nos deslocamos até o endereço e efetuamos as prisões. As ordens judiciais foram expedidas no dia 8 de fevereiro deste ano, pela juíza Priscila Pinheiro Pereira, da Vara Única da Comarca de Manaquiri”, relatou a titular.

Eliton e Matheus foram indiciados por tráfico de drogas e estão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.