Homens são presos por tráfico de drogas, receptação e furto qualificado no interior do Amazonas

MANAUS – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou ação policial no sábado (13/11), que resultou nas prisões, em flagrante, de Osvaldo Granjeiro Mariscal, 21, conhecido como “Ticado”, e Pedro Ipuchima Cruz, 31, conhecido como “Doido”, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e furto qualificado.

Conforme a investigadora de polícia Dulce Montefusco, gestora da 53ª DIP, as diligências iniciaram após os policiais receberem denúncias sobre o furto de uma motocicleta da marca Honda, modelo Bros 150, de cor preta. Com base nas informações, as equipes se dirigiram até a rua José Brito Braga, bairro Santa Etelvina, e recuperaram o veículo, que já estava sem o motor de partida.

“No local efetuamos a prisão de Osvaldo, que foi o autor do furto. Ele alegou que praticou o crime porque Pedro solicitou peças automobilísticas mediante pagamento. Durante revista no imóvel apreendemos 16 papelotes de pasta base de cocaína e quatro pedras da mesma substância; duas porções de cloridrato de cocaína, peças de motocicletas, oito caixas de som, quatro aparelhos celulares, dois relógios e R$ 1.577, em espécie”, detalhou a gestora.

Em continuidade aos trabalhos, os policiais seguiram ao endereço de Pedro, na rua Maurício Batalha, naquele mesmo bairro, e efetuaram a prisão dele. O indivíduo possuía um ponto de comercialização de drogas no município.

Procedimentos

Ambos foram conduzidos ao prédio da 53ª DIP e autuados por tráfico de drogas, receptação e furto qualificado. Eles ficarão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.