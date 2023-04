Dupla é presa por vender drogas no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (13/04), por volta das 12h, Maycon Willian Saldanha Moraes, 30, e Júlia Teixeira de Oliveira, 26, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão ocorreu no Porto Hidroviário daquele município.

Conforme policiais da 47ª DIP, foram recebidas denúncias por meio do 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), na qual relatava que haveria a entrega de materiais entorpecentes naquela localidade.

“A denúncia informava que a mulher estava a bordo de uma lancha, com destino ao município, em posse do material ilícito. No porto, o homem estava a esperando com R$ 7.017 mil em espécie, para efetuar o pagamento das drogas”, informaram.

Ao chegarem ao local, as equipes realizaram a abordagem em Maycon, momento em que foi encontrado a quantia de dinheiro. E, ao atracar na lancha, Júlia também foi revistada e estava em posse de vários tabletes de drogas dentro de sua mochila.

“Diante dos fatos, demos voz de prisão em flagrante aos indivíduos, e eles foram conduzidos à unidade policial, juntamente com os materiais apreendidos, para procedimentos cabíveis”, contaram os policiais.

Procedimentos

Maycon e Júlia responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos ficarão à disposição da Justiça.