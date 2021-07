Dupla é presa suspeita de roubar celulares em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Bruno Lima Saraiva, de 25 anos, e Ítalo Gomes Menezes, de 35 anos, foram presos nesta quinta-feira (22) por suspeita de roubo majorado ocorrido em dezembro de 2020, na rua dos Filisteus, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Danniel Antony, titular do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as prisões ocorreram em uma via pública, no mesmo bairro onde o crime foi praticado. A autoridade policial informou que no dia do crime, Bruno e Ítalo estavam em um veículo da marca Fiat, modelo Mobi, de cor vermelha, em posse de arma de fogo, ocasião em que abordaram duas pessoas e roubaram os seus respectivos aparelhos celulares.

“As vítimas estavam em frente à casa delas, no endereço mencionado, quando foram surpreendidas pelos infratores que estavam no automóvel. Eles fugiram em seguida, porém o veículo foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar (PM) no mesmo dia do fato e, próximo ao mesmo, um dos celulares foi localizado”, contou o delegado.

Os policiais civis deram andamento às investigações e conseguiram identificar os infratores, sendo assim, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome deles, e a ordem judicial foi expedida em junho deste ano, pela Juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos.

Bruno e Ítalo foram encaminhados ao 26° DIP e irão responder por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.