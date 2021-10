Dupla é procurada pela polícia por roubo a restaurante em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de dois indivíduos, ainda não identificados, procurados por roubo cometido em um restaurante, localizado na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona centro-sul da capital. O crime ocorreu no dia 27 de setembro deste ano.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da unidade policial, na ocasião do delito, os infratores entraram no estabelecimento, apontaram uma arma de fogo em direção às vítimas, clientes e funcionários, e subtraíram seus pertences pessoais.

“Solicito a colaboração da população na divulgação dessas imagens, para que possamos identificar os autores deste fato e elucidar o caso”, disse Juliana.

Disque-denúncia – A delegada pede a quem tiver informações acerca da localização dos infratores que entre em contato pelos números (92) 3634-0809 ou (92) 99962-2437, disque-denúncia do 22º DIP. “A identidade do informante será preservada”, garantiu ela.