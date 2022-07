Dupla é procurada pela polícia suspeita de participar de linchamento e morte de idoso em Manaus

Redação AM POST

Denira Silva da Costa, 36, e Valdecy da Silva Cardoso, 36, estão sendo procuradas por envolvimento no linchamento e morte de Valter Marques da Cruz, 60 anos, no bairro Mauazinho, na zona Leste, no dia 5 de março deste ano. A Polícia Civil também está investigando a participação de outros indivíduos.

Segundo a polícia, os integrantes do tribunal do crime foram acionados por Denira após Valter supostamente ter abusado da filha dela, uma menina de 10 anos.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o estupro não foi comprovado.

“É importante ressaltar que não existem indícios desse suposto abuso, entretanto, em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os criminosos falarem que este seria o motivo do crime. Na ocasião do delito, o idoso é atingido por pauladas, socos e chutes pelos infratores. Posteriormente, ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, mas foi a óbito no dia seguinte”, detalhou a delegada.

Nesta quinta-feira (28), três pessoas foram presas no envolvimento do crime.

“Quem tiver informações acerca da localização dos demais infratores deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535 ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM),” ressaltou Deborah.