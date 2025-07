Dupla é procurada suspeita de aplicar golpes de estelionato em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), está em busca de Stanley de Souza Oliveira e Janderson de Souza Leal, suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato e associação criminosa. A corporação divulgou as imagens dos indivíduos com o objetivo de contar com o apoio da população para localizá-los.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, a colaboração popular é fundamental para o êxito das investigações e consequente prisão dos procurados. “Estamos trabalhando para capturar esses suspeitos e colocá-los à disposição da Justiça. A contribuição da população, por meio de informações, é essencial nesse processo”, ressaltou.

A PC-AM reforça que qualquer dado que possa levar ao paradeiro dos suspeitos pode ser repassado de forma anônima por meio do número (92) 99118-9177, que é o canal direto do disque-denúncia do 1º DIP, ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo do informante está garantido.

O crime de estelionato, que consiste em obter vantagem ilícita enganando outras pessoas, vem sendo um dos delitos mais combatidos pela polícia nos últimos anos, especialmente com o aumento de golpes praticados com o uso de tecnologias. A atuação em associação criminosa agrava ainda mais a situação dos procurados, tornando sua captura prioridade para os agentes da segurança pública.

A Polícia Civil reforça que a denúncia é um ato de cidadania e que qualquer ajuda da população é bem-vinda para garantir mais segurança à sociedade amazonense.