Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

Notícias de polícia – A dupla, Anderson Andrade da Silva, conhecido como “Peteca”, e Wigson Oliveira Balieiro, conhecido como “Felipe”, estão sendo procurados por suspeita de matar Janderley da Silva Mafra, de 30 anos. O crime ocorreu no dia 1º de abril de 2024, no ramal São Francisco, rodovia AM010, quilômetro 42, no Amazonas.

De acordo com o delegado Adanor Porto, adjunto da DEHS, na ocasião do crime, a vítima estava prestando serviços na escola, juntamente com seu sogro, quando foi surpreendida pela dupla.

O crime

Janderley foi morto com cinco disparos de arma de fogo, sendo o primeiro disparo efetuado por Wigson, que acertou suas costas. Em seguida, Anderson disparou três vezes, e Wigson deu o último tiro.

“As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo da identidade do informante está garantido”, destacou o delegado.