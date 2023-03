Dupla envolvida em tentativa de homicídio é presa com drogas em Manaus

Redação AM POST*

Dois homens, de idades não reveladas, foram presos nessa terça-feira (15), na Zona Centro-Oeste de Manaus, com 14 kg de maconha. Eles são envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida durante um bloco de carnaval, em 2020.

Segundo o delegado Gesson Aguiar, do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os homens eram investigados por fornecerem drogas naquela região da cidade.

“Estávamos investigando o tráfico de drogas na Zona Centro-Oeste. Chegamos às pequenas bocas, que nos informaram quem fornecia. Levantamos os nomes dos dois, e fomos informados que eles só vendiam em grandes quantidades. A partir disso, fizemos campana e esperamos eles receberem um grande carregamento”.

Os policiais, então, conseguiram interceptar os dois homens no momento em que eles receberam a droga.

“Chegou um carro e fizemos a abordagem. Eles estavam nervosos durante o procedimento. Nós já sabíamos da droga. Fizemos a revista e [a droga] estava lá. Foram 14 kg de maconha. Segundo eles, 2 kg já haviam sido repassados”, contou.

Na delegacia, os homens contaram que foram pronunciados pelo Tribunal do Júri da capital por envolvimento em um crime no carnaval de 2020: “Eles contaram que participaram do crime do carnaval de 2020, no estacionamento da Nilton Lins, e que foram recentemente pronunciados pelo júri por tentativa de homicídio”, finalizou.

*Com informações do G1 AM