Dupla envolvida no assassinato de mulher em bar do centro de Manaus é procurada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Nesta sexta-feira, 14, foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os suspeitos do crime, que seguem foragidos.

No dia 30 de dezembro de 2022, dois homens invadiram um bar localizado na rua Visconde de Mauá, bairro Centro, zona sul de Manaus e atiraram várias vezes contra Franciele Lima Soares de 27 anos. De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), os indivíduos foram vistos adentrando no estabelecimento e o momento foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Denúncias

Quem tiver informações da localização dos indivíduos, deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS. A identidade do informante será preservada. O crime segue sob investigação da DEHS.