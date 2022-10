Dupla morre ao fazer família refém e trocar tiros com a polícia em Tabatinga

Redação AM POST

Dois homens, não identificados, morreram após troca de tiros com a polícia na noite desta segunda-feira (24), no bairro Vila Verde, no Beco José Maia, no município de Tabatinga (distante à 1.106 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a dupla armada teria visto a equipe policial, e durante a fuga, invadiu uma residência e fez uma família refém.

Na ocasião, as vítimas ficaram deitadas no chão enquanto os bandidos se preparavam para atirar contra os policiais. No momento em que houve o tiroteio, os suspeitos foram atingidos.

Os indivíduos ainda foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar, mas não resistiram e vieram a óbito.