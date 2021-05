Dupla que atua aplicando golpe do consórcio contemplado é procurada pela polícia no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Tamires Moraes de Souza e Roney Alonso Henriques, ambos de 35 anos, procurados pelos crimes de estelionato e associação criminosa, onde atuam aplicando o golpe do consórcio contemplado. A dupla possui mandado de prisão preventiva em aberto e estão foragidos desde a última quarta-feira (12/05).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular da unidade policial, o crime se dava com a venda de tais consórcios às vítimas, porém os consórcios não existiam de fato. É importante ressaltar que foram registradas denúncias sobre o mesmo golpe nos estados do Maranhão, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

“O prejuízo das vítimas que foram ouvidas, até a representação da prisão preventiva do homem, está em torno de R$ 80 mil. E outras vítimas já procuraram o 3º DIP para relatar que também caíram no golpe”, informa a delegada.

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização da dupla, pode entrar em contato pelo número (92) 99962-2459 ou pelo disque-denúncia do 3° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa