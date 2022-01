Dupla que fazia arrastões é presa após vítima rastrear celular roubado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizadas na manhã da segunda-feira (10/01), como parte do Programa Amazonas Mais Seguro, resultaram na detenção de dois homens, um deles de 26 anos e outro de idade não informada, envolvidos em roubos cometidos nos bairros Novo Aleixo, na zona norte, e Alvorada, zona centro-oeste. Foram recuperados diversos aparelhos roubados das vítimas.

Por volta das 8h30, equipe policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nas viaturas 7232 e 7212, foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar a situação de que ocupantes de um veículo modelo Fiat Palio, cor cinza, haviam cometido roubo do celular de uma vítima, que estava rastreando o aparelho.

Conforme as informações de rastreamento, após rodar por diversas vias, o carro parou em um endereço da rua 195, do bairro Novo Aleixo, para onde as equipes se dirigiram. No local, em uma garagem, foi encontrado o veículo modelo Palio, de placas QZH1F07, e capturado um homem sem idade informada.

No carro, foram encontrados vários aparelhos celulares dentro de uma bolsa, além de placas de veículos. Entre elas estava a placa JXN-4134, que, após consulta, foi verificado ser a verdadeira placa do Fiat Palio, sendo a placa QZH1F07 pertencente a outro veículo, de modelo Kwid e cor branca.

Os policiais realizaram ainda buscas numa área de mata pelo outro suspeito, que jogou uma bolsa de cor rosa contendo outros aparelhos celulares e um simulacro semelhante a pistola, porém não foi localizado.

Em razão dos fatos, o indivíduo, junto a todo material apreendido, 30 aparelhos de celular de diversas marcas, roubados em vários bairros da capital, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), aonde as vítimas foram orientadas a comparecer. No distrito policial, também foi constatado que o carro era roubado e que o homem detido já tinha registro criminal.

Em outra ação, no bairro Alvorada, também por volta das 8h30, policiais em serviço da 10ª Cicom receberam acionamento do Ciops para um estabelecimento comercial situado na rua Margarita, onde estaria acontecendo um roubo. No local, os policiais confirmaram a informação, identificando um homem de 26 anos, apreendido por populares, que o agrediam.

Em razão do flagrante, o homem foi preso e conduzido ao 19º DIP, juntamente com os materiais apreendidos, sendo seis aparelhos celulares e a quantia em espécie de R$ 552, além de um veículo modelo picape S-10, cor azul e placas PHR6H76. O homem já tinha passagem policial por tráfico de drogas.