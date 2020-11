Dupla que furtou 35 celulares do shopping Ponta Negra é presa em Óbidos, no Pará

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e com o apoio da Polícia Civil do Pará, prendeu em flagrante, na última sexta-feira (20/11), por volta das 20h, Lucas Garcia Dantas, 21, e Wallace Wendell Santos Marçal, 25, por furtarem 35 celulares de uma loja localizada nas dependências de um shopping center, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A dupla foi presa na cidade de Óbidos, no Pará.

Conforme o delegado Mário Paulo Telles, titular do 9° DIP, ambos já estavam sendo investigados por crimes no mesmo modus operandi realizado na capital amazonense. Segundo a autoridade policial, em outra ocasião, no dia 30 de setembro deste ano, Wallace já havia furtado 76 aparelhos celulares de um shopping na zona leste. Os policiais conseguiram identificá-los por meio das câmeras de segurança do circuito interno do centro de compras.

“Após o delito, ele (Wallace) fugiu de Manaus. Constatamos que ele é natural do Distrito Federal (DF). Durante contato com policiais civis de lá, descobrimos que ele já tinha sido preso por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Além disso, verificamos que os celulares furtados por ele estavam sendo habilitados em vários estados brasileiros e, principalmente, no DF. Descobrimos que ele retornou para Manaus na última quinta-feira (16/11), na companhia de Lucas”, explicou Telles.

O delegado informou que, com base nessas informações, as equipes passaram a monitorar os infratores e, na última sexta, tomaram conhecimento do furto de 35 celulares do shopping na zona oeste da cidade, com o mesmo modus operandi utilizado anteriormente. Rapidamente, os policiais obtiveram a localização deles, que já estavam saindo em uma lancha do Porto de Manaus para o estado do Pará.

Prisão

O delegado relatou que solicitou o apoio da Polícia Civil daquele estado e os policiais conseguiram identificar rapidamente a lancha em que Lucas e Wallace estavam. Quando a embarcação passava pelo município de Óbidos, foi realizada a abordagem e a prisão da dupla. Todos os aparelhos celulares foram recuperados.

“Vamos dar andamento nas investigações para descobrirmos se há outras pessoas envolvidas no crime, bem como se eles possuem envolvimentos em outros delitos ocorridos na capital”, frisou.

Procedimentos

Wallace Wendell e Lucas Garcia foram autuados por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia de Óbidos, eles serão recambiados para Manaus, onde permanecerão à disposição da Justiça.