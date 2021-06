Dupla que incendiou delegacia durante ataque criminoso é presa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou ação policial nesta sexta-feira (11/06), que resultou nas prisões de Bruno Frota de Lima, de 23 anos, e Bruno Reydiney Amorim Barroso, 22, em cumprimento a mandado de prisão temporária e busca e apreensão por envolvimento no ataque criminoso ocorrido no domingo (06/06), ao prédio do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

As ordens judiciais foram cumpridas no Conjunto Fazendinha, no mesmo bairro onde o crime ocorreu.

Durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, estiveram presentes o delegado-geral adjunto da PC-AM, Tarson Yuri Soares; o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Alessandro Albino; e o adjunto do DRCO, delegado Rafael Guevara.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, destacou que essa foi mais uma ação exitosa desempenhada pelas equipes policiais, que está sendo realizada com as demais forças de segurança do Amazonas. “Nesta manhã realizamos a prisão de mais dois indivíduos, envolvidos no ataque criminoso ao 13° DIP. O nosso trabalho não para e estamos nas ruas para combater esses atos criminosos”, ressaltou Tarson Yuri.

Na ocasião, o delegado Alessandro Albino, diretor do DPM, relatou que desde os primeiros ataques ocorridos no estado, na madrugada de domingo (06/06), a Polícia Civil determinou que todas as unidades policiais da capital priorizassem e tomassem a frente das investigações para elucidar, identificar e prender os autores.

“Desde então, já realizamos outras prisões de pessoas envolvidas nos crimes. Estamos com as equipes de polícia nas ruas para dar uma resposta também à sociedade. Fazendo o possível e o impossível, trabalhando incansavelmente para combatê-los. Contamos com o apoio da população na realização de denúncias”, enfatizou Albino.

Conforme o delegado Rafael Guevara, adjunto do DRCO, que comandou a ação policial, os indivíduos foram identificados como os autores diretos do atentado contra a delegacia. Segundo ele, as equipes policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança das proximidades da unidade policial, que mostram ambos os infratores conduzindo uma motocicleta e trajando ainda as mesmas roupas, logo após cometerem o crime.

“Além do atentado ao prédio do 13° DIP, eles também incendiaram dois ônibus, sendo um na Cidade de Deus, e outro no Jorge Teixeira, zona leste. As diligências seguem em andamento com o intuito de confirmar a participação deles em outros ataques criminosos. Vamos averiguar também se há outras pessoas envolvidas nos delitos”, explicou Guevara.

Em relação ao atentado ao prédio da delegacia, o delegado lembrou que um outro envolvido no ataque, identificado como Jailson de Lima Lisboa, de 26 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (07/06).

A autoridade policial ressaltou ainda a importância do trabalho integrado e efetivo realizado pelas equipes policiais, para identificar e responsabilizar todos os autores desses atos de vandalismo que ocorreram no Amazonas, e causaram grave risco à integridade física da população. As ordens judiciais em nome dos indivíduos foram decretadas pelo Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Procedimentos – Bruno Frota e Bruno Reydiney foram encaminhados ao DRCO e irão responder por associação criminosa e incêndio. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

