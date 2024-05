Dupla que planeja assaltar loteria é presa em Manaquiri no AM

Notícias do Amazonas – A equipe 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, no sábado (4), Gabriel da Silva Damacena Coelho, 23, e Robigleci Pinheiro dos Santos, 26, conhecido como “Esquerdinha”, por tráfico de drogas. As prisões ocorreram em uma praça pública daquele município.

Conforme o delegado Caio Bruno, titular da unidade policial, os indivíduos são do município de Careiro (a 88 quilômetros de Manaus) e, quando foram presos, estavam se planejando para roubar uma casa lotérica de Manaquiri.

“Recebemos informações sobre um possível roubo na casa lotérica e iniciamos as diligências. Ficamos observando as movimentações no local, identificamos os infratores e fizemos a abordagem. Eles tentaram fugir, mas sem sucesso”, disse.

Segundo o delegado, em depoimento, a dupla confirmou a intenção de roubar a lotérica. Após revista pessoal, foram apreendidas com a dupla porções de maconha, quantia em dinheiro, dois aparelhos celulares e uma balança digital de precisão.

Contra Robigleci Pinheiro constam várias ações penais e dois mandados de prisões preventivas que estavam em aberto, por roubo.

Procedimentos

Gabriel da Silva Damacena Coelho e Robigleci Pinheiro dos Santos responderão por tráfico de drogas e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria