Dupla que seduzia mulheres para furtar carros é presa em Manaus

Notícias de Manaus – Nesta sexta-feira (20), policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) prenderam Antônio Chelton Lopes de Oliveira, 24, chamado de “Oliveira”; e Gabriel Henrique Fernandes Zany, 30, o “PH”, investigados por integrarem uma organização criminosa especializada no furto qualificado de veículos na capital amazonense.

Conforme o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, as investigações iniciaram no dia 14 de julho deste ano, após uma mulher comparecer à delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) informando o furto de seu veículo, uma caminhonete Hilux de cor preta. Os policiais diligenciaram e conseguiram identificar um carro que deu apoio à ação criminosa.

“A proprietária do veículo de apoio veio à delegacia e declarou que teve conhecimento no dia 20 de julho, que seu filho, um adolescente de 17 anos, teria participado da subtração de um automóvel”, relatou o delegado.

Segundo o policial, com base nas informações repassadas, a equipe de investigação passou a realizar diligências com o objetivo de identificar e localizar os autores. Com base na análise do modus operandi, bem como nas características físicas, a dupla foi identificada como sendo Antônio Chelton e Gabriel Henrique.

“Após apresentação de imagens a vítima conseguiu reconhecer a dupla. Ao verificar a vida pregressa dos indivíduos foram identificados diversos Boletins de Ocorrências e procedimentos nos sistemas judiciais em nome deles por crimes como apropriação indébita, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação”, informou Barreto.

Em posse das informações, o delegado representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva da dupla e as ordens judiciais foram decretadas. Nesta sexta, Antônio Chelton foi preso no bairro Lírio do Vale, zona oeste; já Gabriel Henrique no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul.

A caminhonete Hilux que havia sido subtraída foi recuperada ainda em julho, e já estava com a placa adulterada. Na ocasião, um suspeito foi preso em flagrante.

Modus Operandi

As investigações apontaram que os criminosos fazem parte de um grupo especializado em furto de veículos. Eles costumam se envolver sexualmente com mulheres com certo poder aquisitivo para obter a confiança delas.

Segundo Barreto, em um dos casos, um dos indivíduos dirigiu o veículo da vítima, juntamente com ela e umas amigas até uma casa de shows no bairro Flores, zona centro-sul, e ficou em posse da chave. No entanto, ao retornarem ao local estacionado, o carro não estava mais e o homem alegou que não estava com a chave.

Procedimentos

Ambos responderão por furto qualificado e corrupção de menores. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria