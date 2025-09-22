Dupla rende atendente e assalta comércio no Conjunto Águas Claras em Manaus

Notícias Policiais – Um estabelecimento comercial foi assaltado na tarde desta segunda-feira (22/9) no Conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Dois homens — ainda não identificados — entraram no local com aparência de clientes, renderam a atendente e fugiram levando objetos do caixa e bebidas. A ação durou poucos minutos e seguiu um roteiro que, segundo registros que circulam em aplicativos de mensagem, começou de forma aparentemente rotineira.

PUBLICIDADE

Nas imagens, os suspeitos são vistos atravessando o balcão do comércio e pedindo duas bebidas. A atendente reúne os produtos com naturalidade e os coloca em uma sacola. Até então, nada no comportamento dos homens indica que se trataria de um crime, o que reforça a estratégia de se passarem por consumidores para não levantar suspeitas entre quem estava por perto.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

Ao final do atendimento, a situação muda: um dos indivíduos aponta uma arma para a jovem e ordena que ela entregue o que havia no caixa. A ação é direta e objetiva. Em seguida, a dupla recolhe os itens e deixa o estabelecimento. As mesmas imagens mostram os suspeitos deixando o local em uma motocicleta logo após o roubo, encerrando a sequência registrada.

O material compartilhado nas redes de mensagens evidencia todo o passo a passo do crime — da abordagem com pedido de produtos até a fuga. Os autores não tiveram os nomes divulgados e, conforme os relatos que acompanham os vídeos, eles não foram identificados até o momento. O episódio acende o alerta entre comerciantes da região quanto à necessidade de atenção redobrada a abordagens que se disfarçam de atendimento comum antes de se tornarem assalto.