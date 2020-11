Dupla suspeita de aplicar golpes com vendas de carros e casas é presa em Manaus

Redação AM POST

Dois homens, identificados como Walcemir Coelho Rodrigues, de 42 anos, e Edimar Lima de Araújo, de 41 anos, conhecido como ‘Júnior’, foram presos suspeitos de se passarem por funcionários do Detran-AM para aplicar golpes na venda de veículos em Manaus. As vítimas tiveram prejuízos de mais de R$ 100 mil.

De acordo com o delegado da polícia civil, Ricardo Cunha, a dupla agia sempre da mesma forma, ofereciam veículos apreendidos pelo órgão com preços abaixo do mercado, depois que as vítimas escolhiam quais modelos e cores dos veículos que queriam, eles alugavam automóveis parecidos e marcavam um encontro na sede do Detran, onde recebia o valor e sumiam na hora de entregarem o documento.

Ainda segundo a polícia, além de carros, os meliantes também se passavam por corretores e aplicavam golpes com supostas vendas de casas. Eles procuravam anúncios de venda de casa na internet e ofereciam serviço de suporte na transação. Depois de terem acesso às residências, faziam fotos e revendiam o imóvel para várias pessoas diferentes.

Walcemir e Edimar já tinha uma ficha extensa na polícia de 30 processos, três mandados de prisões e o esquema de estelionato realizado pela dupla desde 2002.

Durante a prisão, com os suspeitos foram encontrados contratos falsos, habilitação falsificada e vários outros documentos.