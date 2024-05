Dupla suspeita de atirar em PM e decapitar desafeto em Manaus é presa no Ceará

Notícias de Manaus – Dois homens identificados como Francimar Silva da Silva, 28, mais conhecido no mundo do crime como “Catatau”, e Kedson Matias Pedrosa, 28, foram presos na última terça-feira (21), no bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, no Ceará.

A dupla, que estava foragida do Amazonas, é suspeita de cometer vários homicídios na zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia de Homicídios, os suspeitos são lideranças de uma facção criminosa.

“Esses dois são alvos da Delegacia de Homicídios por terem praticado diversos homicídio, está com a participação do Francimar “Catatau”, como sendo o autor, o mandante, o autorizador, da morte do Sândalo, que foi em 2022, um crime que chocou a sociedade, em que indivíduos de uma facção criminosa decapitam, filmam e após 5 dias do desaparecimento, passam a exibir nas redes sociais, para impor medo, terror nos seus rivais e mostrar aos seus chefes o cumprimento das missões”, disse o delegado.

Cunha destacou Kedson como indivíduo de alta periculosidade: “Em 2014 ele assassina uma pessoa no posto de gasolina na Colônia Antônio Aleixo, que é a área de atuação deles, e 2022, ao ser abordado por uma guarnição da PM, ele revida a essa abordagem e atinge um dos policiais. Posteriormente, ele é captura e preso em flagrante”.

“Eles pertencem a uma facção que domina uma rota do tráfico aqui no Amazonas e foram presos em um bairro nobre de Fortaleza, que é o Aldeota”, explica Divanilson Cavalcante, secretário Executivo Adjunto de Inteligência (SEAI).

Os presos devem ser recambiados para Manaus.