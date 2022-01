Dupla suspeita de matar empresário à tiros é presa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois homens, de identidade preservada, suspeitos de envolvimento na morte do empresário Sérgio do Nascimento Lima e tentativa de homicídio da esposa dele, Dulce Eduarda de Lima Maria, foram presos na nesta terça-feira (18), no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam em um carro modelo S10, quando criminosos os perseguiram e efetuaram os disparos quando eles trafegavam na Avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras.

O casal ainda foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, no entanto, Sérgio não resistiu e veio a óbito no hospital.

Após o crime, um dos suspeitos foi preso e em seguida, informou o paradeiro do comparsa, o que facilitou na captura do indivíduo.

Ambos foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.