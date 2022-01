Dupla suspeita de matar jovem a tiros é presa no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

No município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu nesta quarta-feira (19/01), por volta das 11h, dois indivíduos identificados como Alef da Silva Veras, 25, e Tayson Candido Carvalho, 29, em cumprimento a mandados de prisão preventiva pelo homicídio de Yago Junior Sousa da Silva, que tinha 23 anos. O crime ocorreu no dia 7 de janeiro deste ano, naquele município.

Conforme o delegado José Barradas, titular da unidade policial, na ocasião do crime, a vítima estava em frente à sua residência, quando os dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e efetuaram três disparos de arma de fogo contra Yago.

“A vítima foi socorrida até o Hospital Regional, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia seguinte ao procedimento”, informou Barradas.

A autoridade policial relatou que, com base nisso, as equipes iniciaram as investigações e constataram a participação de Alef e Tayson, sendo assim, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão em nome deles, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

“Com a ordem judicial decretada, nos deslocamos até o bairro Santa Efigênia, em Coari, e efetuamos a prisão deles”, disse o delegado.

Procedimentos – Ambos responderão por homicídio e serão encaminhados para a Unidade Prisional de Coari, à disposição do Poder Judiciário.

* Com informações da assessoria de imprensa