Polícia

Dupla ‘taca o terror’ e realiza arrastão em frente a loja de açaí na Zona Leste de Manaus

Dois rapazes são vítimas de roubo em frente a comércio.

Por Marcia Jornalist

01/10/2025 às 09:49

Notícias policiais – Na noite de terça (30), a Rua Juvenal Tavares, no bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus, foi palco de um arrastão que deixou os moradores em estado de alerta.

Mesmo sendo próximo do T4, um dos maiores terminais de ônibus da cidade, e a intensa movimentação de pessoas e ônibus não impediu a ação criminosa.

Por volta das 21h, dois rapazes estavam sentados em um estabelecimento comercial conhecido por vender açaí, quando foram abordados por dois homens que chegaram em uma moto.

O garupa desceu e, com uma arma em punho, anunciou o assalto. Os jovens, em estado de choque, tiveram seus celulares levados pelos criminosos, que fugiram em alta velocidade, causando pânico na rua.

Uma testemunha, que trabalha em uma barbearia nas proximidades, relatou que a situação foi bastante assustadora. “Não esperávamos algo assim. Eles levaram celulares de outros rapazes também, e só não invadiram a barbearia porque eu fechei a porta a tempo,” explicou.

O pai de um dos jovens assaltados comentou a frustração de não conseguir recuperar o celular recém-comprado. “É a segunda vez em 30 dias. Agora, vamos comprar um celular velho só para meu filho se comunicar,” desabafou.

LEIA MAIS: Mulher fica gravemente ferida em acidente de motocicleta em Manaus

Os moradores pedem mais segurança. Polícia orienta que denunciem pelo número 180, garantindo que a identidade será mantida em sigilo.

 

