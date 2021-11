Durante fuga, traficante pula em igarapé e morre no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um homem, ainda não identificado, morreu no fim da tarde deste sábado (06/11), ao pular em igarapé na Avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, zona Sul de Manaus. A vítima fugia da polícia militar no momento do ação.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima seria traficante de drogas e estaria tentando fugir ao ser flagrado vendendo drogas para uma pessoa no local. Ao correr e pular no igarapé ele acabou tendo um mal súbito e morreu. O outro rapaz foi detido pelos policiais.

Os familiares da vítima teriam informado que ele sofria de asma e complicações cardíacas. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima.