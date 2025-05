‘Ele não conseguia urinar de tanta dor’: Mãe de estudante espancado em escola de Manaus conta detalhes do caso; vídeo

Notícias de Manaus – A mãe do estudante, de 12 anos, que foi espancando por quatro alunos dentro do banheiro de uma escola de Manaus, contou com exclusividade ao AM POST detalhes sobre a agressão sofrida pelo filho, na quarta-feira (7).

O menino é do 7º ano da Escola Municipal Professora Dulcenides dos Santos Dias, localizada na rua São João, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Por volta das por volta das 11h30, ele chegou em casa com um comportamento fora do comum, que chamou atenção da mãe, de 28 anos.

“Ele chegou em casa com dificuldade até pra urinar, porque estava sentindo muita dor. Segundo o que me contou, ele foi ao banheiro lavar as mãos, porque tinha se sujado com tinta de caneta. Quando chegou lá, foi surpreendido por quatro alunos que estavam gazeteando aula. Ele tentou fugir, mas dois o seguraram enquanto os outros dois começaram a agredir, dando chutes no estômago. Ele disse que ficou sem ar, sem conseguir gritar ou pedir ajuda. Depois que os agressores saíram, ele voltou para a sala e contou para a professora, que mandou ele para a sala da pedagogia. Mas depois disso não houve nenhum cuidado com ele ou contato comigo. Não me ligaram, não prestaram socorro adequado. Eu não sei quem foram os alunos nem por que fizeram isso”, relatou.

A mãe foi até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) registra um boletim de ocorrência. “Lá me orientaram a voltar na escola para solicitar as imagens das câmeras e os nomes dos agressores, pra que tudo seja investigado, porque foi uma agressão dentro de um ambiente escolar”, explicou.

Impotente, a mãe da vítima disse que se sente “péssima” com toda a situação. “A gente manda os filhos pra escola pra aprender, pra crescer, e acha que eles estão seguros. É revoltante. A gente nunca imagina que isso vai acontecer com nosso filho. Hoje foi comigo. Meu filho saiu de casa pra estudar e voltou machucado, traumatizado. Eu sei que são menores, mas isso não muda o fato de que houve uma agressão. É crime. Quero que esses meninos sejam responsabilizados, que o caso seja investigado pela delegacia do menor infrator. E tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Não é por mídia, não é pra aparecer, é porque isso é real. É pra abrir os olhos das pessoas, para que olhem mais pelas nossas crianças”, desabafou.

Em um áudio, uma aluna da referida escola relata casos de agressão por parte de aluno e até de funcionários e cita omissão por parte da diretora e da pedagoga da unidade. Ouça o áudio abaixo:

O AM POST entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para saber se os alunos envolvidos foram identificados, se os pais foram acionados e quais medidas serão tomadas. Até o momento da publicação desta reportagem, o órgão ainda não emitiu nota oficial, o espaço segue aberto para resposta.

