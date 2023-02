Em 24h, Polícia Militar registra 18 prisões no Amazonas

Redação AM POST

Entre a manhã de quinta-feira (16/02) e as primeiras horas desta sexta (17/02), 18 pessoas foram presas durante as ações da Secretaria Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Anamã, Atalaia do Norte e Juruá. Em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), foram apreendidos 3 quilos de entorpecentes.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 4 quilos de entorpecentes, duas armas de fogo, 22 munições e R$ 2.300 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Coroado, zona leste de Manaus, policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam três homens, com idades entre 25 e 34 anos, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em posse dos suspeitos foram apreendidos três armas, 22 munições e dois simulacros com dois carregadores.

Além do armamento, foram apreendidos 600 trouxinhas de oxi, uma porção pequena da mesma droga, 55 porções da mesma droga, uma porção de oxi, uma porção de maconha, um tablete de entorpecente, 20 pinos de entorpecentes, cinco pacotes pequenos de saquinhos transparentes, cinco balanças de precisão, capa de colete balístico, um carro e R$ 1.845 em dinheiro.

Os suspeitos foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Policiais militares da 30ª Cicom prenderam uma mulher, de 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Com a infratora foram apreendidos 54 pinos de cocaína, 7 gramas de maconha, cinco trouxinhas de oxi, 13 gramas de pasta de cocaína, uma balança de precisão e R$ 133 em espécie. Ela foi encaminhada ao 14°DIP.

Interior

Em Lábrea, policiais militares apreenderam, dentro de um fogão no porto fluvial do município, um total de 12 tabletes de maconha. Os policiais realizaram revista no setor de encomendas, onde identificaram o fogão, que foi desmontado, sendo encontrado o entorpecente. O material foi apreendido e apresentado à delegacia do município para procedimentos.