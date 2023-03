Em Anori, trio é preso por associação ao tráfico e posse ilegal de armas de fogo

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anori (a 195 quilômetros de Manaus), com apoio da Policial Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (16), duas mulheres e um homem de 21, 27 e 29 anos, apontados como autores de diversos crimes. A prisão ocorreu no conjunto das Casinhas, bairro Vila Raimunda, naquele município.

De acordo com o investigador de polícia Utarciso Rodrigues, gestor da unidade policial, o trio foi preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito e permitido.

“Iniciamos as diligências com intuito de cumprir mandados de busca e apreensão na casa em que eles estavam. No imóvel, apreendemos duas porções de possivelmente cocaína; embalagens de drogas; um revólver; uma pistola; seis munições; R$ 6.383,50 mil em espécie; seis celulares; uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha; e 18 munições, sendo seis do revólver e 12 da pistola”, explicou.

O investigador ressaltou que os policiais civis da 79ª DIP estão sempre empenhados em cumprir ordens judiciais e efetuar prisões em flagrante, para tirar de circulação tanto a comercialização de drogas quanto infratores que estão em dívida com a Justiça.

Procedimentos

O trio responderá por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito e permitido e ficará à disposição da Justiça.