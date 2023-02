Em áudio enviado aos amigos, homem confessa ter matado esposa na frente da filha de 8 anos

Em um áudio enviado a amigos, Paulo Roberto Moreira Soares, 38 anos, procurado pela polícia após matar a ex-companheira Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, 36 anos, nesse sábado (4/2), disse que matou a mulher após ela “bloquear todas as contas dele” e o impedir de ter acesso ao próprio dinheiro. Contudo, segundo depoimento de um homem que se intitula “melhor amigo” do suspeito, o homem teria sacado R$ 3 mil de um conta horas antes de cometer o feminicídio.

Izabel foi morta com um tiro na testa dentro da própria casa, no P Sul, em Ceilândia (DF), na tarde de sábado (4/2). A filha do casal, de 8 anos, estava no imóvel e presenciou o crime. Segundo testemunhas, após o assassinato, o suspeito teria dito a criança que a mãe dela “já era”.

A vítima foi levada com vida, porém em estado grave, ao Hospital de Base, mas não sobreviveu. O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

Conforme o depoimento do amigo de Paulo à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem tem a pretensão de entregar-se à polícia, após passado o “período de flagrante” – medida cautelar imposta quando o autor é flagrado praticando ou logo após ter cometido o crime. Na manhã deste domingo, a Justiça do Distrito Federal expediu mandado de prisão no nome suspeito e, agora, ele passou a ser foragido.

Áudio confessando o crime

Após o crime, Paulo mandou um áudio em um grupo de amigos confessando ter matado a ex-companheira.

“Ai, véi! Eu estou sem palavras. A Bel (Izabel) me deixou louco. Ela pegou todo o meu dinheiro da conta e ficava rindo, falando que eu iria passar vergonha”, disse. “Eu cheguei lá nela e disse: ‘Desbloqueia a conta, Bel. Mande para a minha conta de volta’. Ela falou que não voltaria e eu não pensei. Que merda, bicho! Eu matei o amor da minha vida”, finalizou.

