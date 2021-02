Em Humaitá, dupla é presa com 60 kg de cocaína com destino ao nordeste

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã deste sábado (20/02), policiais do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Humaitá (a 590 quilômetros da capital) prenderam, em flagrante, dois homens e apreenderam cerca de 60 quilos de cocaína que teriam como destino o Nordeste do país.

As equipes do 4° BPM receberam informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Porto Velho dando conta que um veículo branco estaria transportando drogas em uma balsa para a cidade de Humaitá.

De acordo com a guarnição, os policiais foram até a balsa e conduziram o veículo para a unidade policial. Após a abordagem, foram encontrados 33 tabletes de cocaína escondidos em um fundo falso na carroceria do carro.

Conforme os policiais, os suspeitos são do estado do Pará e estavam usando a rota da Transamazônica para transportar a droga para outras cidades do país. A dupla foi conduzida à delegacia do município, onde vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

* Com informações da assessoria de imprensa