Em Itacoatiara, Polícia Militar lança Operação Fecani

Redação AM POST

O 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara, lançou no sábado (04/09), a Operação Fecani 2021, para garantir a segurança no Festival da Canção de Itacoatiara (a 176 quilômetros em linha reta de Manaus), que este ano tem público formado por convidados e transmitido por meio de redes sociais, devido à pandemia e em cumprimento ao decreto governamental.

A ação policial militar, liderada pelo comandante do 2º BPM TC Eddie Cesar, está sendo desenvolvida desde ontem e segue até esta segunda-feira (06/09). O efetivo policial militar da Rocam, Força Tática e do 2° Batalhão, estarão em policiamento preventivo e ostensivo por toda a cidade e adjacências, com o intuito de manter a ordem e a lei, para que a sensação de segurança dos moradores, comerciantes e visitantes esteja de acordo com os padrões da Polícia Militar e cumprindo as medidas de segurança por conta da pandemia.

O Comandante da Operação Fecani, TC PM Eddie Cesar, ressalta que haverá fiscalizações nos diversos estabelecimentos da cidade, bem como operações de trânsito para inibir a prática de delitos por parte de infratores ou ocasionados por distúrbios que possam ocorrer.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

* Com informações da assessoria de imprensa