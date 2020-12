Em Manacapuru, bandidos invadem agencia bancária mas não consegue acessar cofre

Redação AM POST

Uma agência bancária do Banco do Brasil foi alvo de criminosos na noite dessa sexta-feira (4), no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

Os bandidos entraram após quebrarem a porta de vidro do local, retiraram as gavetas dos caixas, no entanto, eles não conseguiram ter acesso ao cofre e em seguida fugiram.

A agencia bancária não informou se algum valor foi roubado. O caso será investigado pela equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.