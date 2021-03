Em Manaus, advogado suspeito de tentativa de feminicídio presta depoimento à polícia e é liberado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O advogado Marcelo Oliveira Gonçalves se apresentou à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, na tarde desta quarta-feira (24) e foi liberado em seguida. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, a jovem Teresa Victória Pinheiro, 22.

De acordo com a titular da delegacia, delegada Débora Mafra, o homem prestou depoimento e tomou ciência das medidas protetivas solicitadas pela vítima na segunda-feira (22). O advogado foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e furto mas vai responder em liberdade.

“Durante o depoimento, ele foi bastante colaborativo e respondeu a todas as perguntas. No entanto, ele negou as acusações, assim como todo agressor faz. Ele já é reincidente, e na ficha dele, constam três boletins de ocorrência por agressões contra a mulher”, afirmou.

A jovem denunciou o homem na noite de domingo (21), ela contou à polícia que havia sido agredida pelo ex-namorado, ele fez uma ligação para Teresa, informando que um carro estava a seguido e que se ela saísse da rota, algo de ruim poderia acontecer.

Ela disse ainda em depoimento que chegando ao local, o agressor entrou no carro e tentou estrangula-la, o que a fez desmaiar, e deixou marcas profundas em seu pescoço. Na ocasião, o autor das agressões também tomou o aparelho celular da vítima.

Segundo delegada, a vítima compareceu a delegacia com diversos hematomas, principalmente, na região do pescoço e dos olhos, além de mordidas ao redor do corpo, pedindo medida protetiva. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) onde fez o exame de corpo de delito.