Em Manaus, casal gay é preso suspeito de pegar cachorros e gatos da rua para comer

Redação AM POST

Um casal homoafetivo foi detido na noite desta quinta-feira (18), sob suspeita de matar cachorros para comer em um barraco improvisado onde residem no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a denúncia foi feita por vizinhos do casal que disseram que escutavam os latidos contínuos dos animais. No local, foram encontrados três cachorros e dois gatos amarrados com uma corda no pescoço, sem água e comida.

Conforme os moradores, os dois pegava os cachorros da rua durante o dia para se alimentar à noite.

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e os suspeitos estão detidos para os procedimentos cabíveis.