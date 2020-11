Em Manaus, cofre de posto de combustível é explodido e bandidos levam R$ 20 mil

Redação AM POST

O cofre de um posto de combustível foi explodido por uma dupla de assaltantes na madrugada desta terça-feira (24), na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, e a quantia de R$ 20 mil foi roubada.

De acordo com a polícia, os bandidos se passaram por clientes estacionaram o carro longe do posto, compraram um galão de gasolina e no momento em que um funcionário seguiu para a área administrativa eles aproveitaram para pegar os artefatos explosivos e ferramentas como “pé de cabra”.

Com a explosão, a tampa do cofre foi lançada para o pátio do posto. O frentista viu a ação criminosa e ainda acionou a polícia, no entanto, os assaltantes conseguiram fugir antes da chegada da polícia e ainda levaram R$ 20 mil em espécie.

Câmeras de segurança do posto de gasolina devem ajudar a Polícia Civil investigar o caso.