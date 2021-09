Em Manaus, dono de terreno é multado por descarte irregular de resíduos em área de preservação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, após denúncias de internautas nas redes sociais, aplicou multa de aproximadamente R$ 63 mil ao proprietário de um terreno localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade. A multa equivale a 551 Unidades Fiscais do Município (UFM). A denúncia do ilícito ambiental, feita na tarde desta quinta-feira, 9/9, apontava o descarte irregular de resíduos em Área de Preservação Permanente (APP), localizada na rua Jorge Baird. Nesta sexta-feira, 10, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) estiveram no local e deram um prazo de 72 horas para a retirada do entulho, e o infrator tem 15 dias para responder.

De acordo com o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski, a ação contou com o apoio do Grupo Integrado de Prevenção a Invasões em Áreas Públicas (Gipiap).

“O descarte irregular foi flagrado depois de denúncias nas redes sociais. Logo que a equipe da Semmas teve conhecimento, preparou a fiscalização in loco, na manhã desta sexta-feira, e foi constatado o ilícito ambiental no local”, informou o secretário.

Stroski reafirmou a importância da população no combate às práticas ilegais contra o meio ambiente. “A Semmas está atenta aos ilícitos ambientais e conta com o apoio da população, seja através do número da fiscalização ou e-mail do órgão ambiental”, finalizou.

O número da fiscalização para denúncias é o 92 988422161 (WhatsApp) e o e-mail [email protected]